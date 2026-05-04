غليزان: توقيف 5 أشخاص وضبط كمية معتبرة من “الكوكايين”

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن الولاية، من توقيف 05 أشخاص وضبط كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدرت بـ230 غ.

جاءت القضية، على إثر معلومات وردت إلى الفرقة مفادها قيام أشخاص بجلب كمية من المخدرات الصلبة من إحدى الولايات المجاورة قصد ترويجها بوسط المدينة. بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم تكثيف الأبحاث و التحريات، التي أفضت الى تحديد هويتهم وتوقيفهم على متن مركبتين.

وبعد تفتيشهم بالإضافة إلى المركبتين تم حجز الكمية السالفة الذكر من المخدرات الصلبة (كوكايين). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي معتبر قدر بـ40 مليون سنتيم .

قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية حيازة ونقل المخدرات الصلبة “كوكايين”. قصد المتاجرة في إطار تنظيم جماعي إجرامي بإستعمال مركبة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور