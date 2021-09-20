غليزان.. توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة كانوا بصدد رحلة تنظيم هجرة غير شرعية

تمكن، أمن دائرة سيدي امحمد بن علي، من توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة كانوا بصدد تنظيم هجرة غير شرعية. وجاءت العملية، بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد عن اعتزام مجموعة من الأشخاص تنظيم رحلة إبحار سرية.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، أين تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، بينهم امرأة. وحجز مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية والأجنبية.

ومكنت التحريات، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في تنظيم هذه الرحلات وشريكيه بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية مستغانم. وخلال تفتيش مسكن أحدهم تم حجز مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية والأجنبية ومجموعة من اللوازم الخاصة بالإبحار. على غرار قارب، 12 دلو يحتوي على مادة البنزين، صدريات بحرية، بوصلة، فراش مطاطي، جاذفات المياه”.

بالإضافة إلى، المبلغ المالي المحجوز قدر بـ356 مليون سنتيم، وأكثر من 3500 أورو.ت م انجاز ملف اجراء قضائي في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام العدالة.

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