غليزان.. توقيف 7 مروجين وحجز 335 غرام كيف و105 قرصا مهلوسا في وادي ارهيو

تمكن عناصر أمن وادي ارهيو في غليزان من توقيف سبعة مروجين للمخدرات وحجز 335 غرام من الكيف و105 أقراص مهلوسة.

العملية تمت مؤخرا بعد توقيف شخص و العثور بحوزته على أربع صفائح من المخدرات، كما سمحت التحريات بتوقيف ستة أشخاص آخرين.

وبعد تفتيش مساكنهم تم العثور بإحداها على كمية أخرى من المخدرات لتبلغ الكمية الاجمالية المحجوزة 335 غرام وسلاح أبيض إلى جانب 105 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج.

وقد تم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين وإحالتهم لدى الجهات القضائية .

التي أودعت خمسة أشخاص منهم الحبس ووضع اثنين أخرين تحت الرقابة القضائية عن تهم حيازة وعرض ووضع للبيع ونقل مواد مخدرة وشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية.