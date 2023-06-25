غليزان …توقيف 8 أشخاص بينهم 6 نساء في قضيتي ترويج مهلوسات

تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان، في عمليتين منفصلتين من توقيف 8 أشخاص من بينهم 6 نساء وحجز 119 قرص مهلوس، وكمية من المخدرات.

ومبلغ مالي قدره 134000 دج من عائدات الترويج . القضية الأولى جاءت على إثر دوريات لذات المصالح لفت إنتباههم لمجموعة من الأشخاص مشتبه فيهم على متن مركبة من نوع طويوطا.

ليتم توقيفهم و تفتيشهم من طرف العنصر النسوي أين تم ضبط و حجز 101 قرص مهلوس بحوزة إحدى الفتيات تنحدر من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية للبلاد، كمية من المخدرات.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 134000 دج من عائدات الترويج. القضية الثانية جاءت على إثر نقطة مراقبة أمنية لذات المصالح بالمدخل الشمالي للمدينة.

أين تم توقيف مركبة من نوع جيلي على متنها 05 أشخاص مشتبه فيهم بعد إخضاع إحدى الفتيات إلى التفتيش من طرف العنصر النسوي.

ليتم ضبط وحجز 18 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين. كمت تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.