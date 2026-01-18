غليزان: توقيف 8 أشخاص كانوا بصدد “الحرقة”

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان، من توقيف 8 أشخاص كانوا بصدد التحضير والتنظيم لرحلات هجرة سرية مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق النصب و الاحتيال.

العملية جاءت في إطار الجهود المبذولة من مصالح أمن ولاية غليزان، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وبعد الشكوى التي تلقتها الفرقة من قبل ضحيتين، على الفور باشرت عناصر الفرقة التحريات العميقة للكشف عن المتورطين وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تمّ توقيف أحد المشتبه فيه على متن سيارة سياحية برفقة أشخاص بصدد الهجرة غير الشرعية.

واستمرارا في التحقيق مع المشتبه فيه الأول، أفصح بدوره على باقي شركائه ليتم توقيفهم بأحد المساكن وحجز كمية من المصوغات من المعدن الأصفر. بالإضافة إلى مبالغ مالية أكثر من 500 مليون سنتيم مقابل الهجرة غير الشرعية.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. عن قضية استدراج الأشخاص بغرض الهجرة السرية وتهريب الأشخاص توفير محل لإخفاء أشخاص مرشحين للهجرة السرية النصب و الاحتيال. تعريض حياة الأشخاص للخطر متبوع بالتهديد بواسطة أسلحة بيضاء. تحويل حياة قُصر للخطر في إطار جماعة إجرامية منظمة.

