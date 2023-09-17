غليزان: توقيف 9 أشخاص محل بحث قضائي وحجز 3230 قارورة خمر

قامت مصالح كل من أمن دائرة زمورة و أمن دائرة وادي ارهيو و أمن دائرة عمى موسى و أمن دائرة منداس بعملية شرطة شملت قطاع إختصاص كل من مدينة زمورة و مدينة وادي ارهيو و مدينة عمي موسى ومدينة منداس مع وضع سلسلة من حواجز المراقبة و مداهمة بعض الأحياء المشبوهة.

وأسفرت العملية على تنقيط 113 شخص و 65 مركبة مع حجز 3230 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. و توقيف تسعة أشخاص محل بحث من طرف الجهات القضائية بموجب أوامر و أحكام قضائية. وحجز 14 دراجة نارية و تسعة أسلحة بيضاء محظورة بالإضافة إلى كمية من المخذرات والأقراص المهلوسة لغرض الإستهلاك الشخصي.