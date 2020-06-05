غليزان: جمع 45 كيس دم

جرت صبيحة اليوم الجمعة، عملية التبرع بالدم على مستوى المؤسسة للصحة الجوارية، الشهيد فاطمي منور، ببلدية المطمر.

وتمت العملية بالتنسيق مع المنظمة الجزائرية للبيئة و المواطنة، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جمعية الارشاد والاصلاح.

وقد أشرف على العملية الطاقم الطبي والشبه الطبي لمركز حقن الدم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بغليزان.

وشهدت العملية اقبال نوعي من طرف مواطني بلدية المطمر الكرام إيمانا منهم بعظمة، ونبل هذه العملية الانسانية التي بامكانها انقاذ حياة بشرية، اين تم جمع 45كيس دم.

وفي ذات السياق دعا الدكتور فقيرة علي، رئيس مركز حقن الدم الى تفعيل العمل التضامني في هذا المجال في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، حيث يوجه الدم الى عديد المصالح على غرار، مصلحة تصفية الكلى والاستعجالات وقاعات العمليات الجراحية.

واضاف الدكتور فقيرة علي ان هذا النشاط يدخل في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم والمصادف لـ 14جوان من كل سنة، اين تم تسطير برنامج مكثف مع الجمعيات الفاعلة لاحتواء النقص المسجل بهذه المادة الحيوية بسبب فيروس كورونا كوفيد -19.