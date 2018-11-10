غليزان.. حالتا انتحار لشاب وشابة في الثلاثنيات من العمر

اهتزت مساء اليوم كل من بلديتي غليزان والحمادنة على حالتي انتحار لشاب وشابة في الثلاثنيات من العمر.

حالة الانتحار الاولى كانت لشاب يبلغ 38سنة عثر عليه مشنوقا بحبل معلقا بشجرة بالمكان المسمى مزرعة سي العربي بالقرب من من مراب .

حول مباشرة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف.

اما الحالة الثانية كانت فكانت لشابة تبلغ 31سنة عثر عليها مشنوقة بشرفة مسكنها بحي 60 مسكن ببلدية الحمادنة.

حيث تدخلت على الفور مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجديوية.

حيث فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادثين.