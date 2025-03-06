غليزان: حجز أزيد من قنطار أحشاء خروف ودجاج فاسد

تمكنت عناصر أمن ولاية غليزان ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة وفرقة شرطة العمران وحماية البيئة. بالتنسيق مع ممثلين من مديرية التجارة و مفتيش بيطري تابع لمديرية الفلاحة خلال خرجة ميدانية مشتركة لمراقبة المحلات التجارية بمدينة غليزان. من مصادرة و إتلاف 01 قنطار من أحشاء الخروف و 10 كلغ من اللحوم البيضاء. والديك الرومي غير صالحة للإستهلاك البشري كانت معروضة للبيع.

القضية جاءت على إثر الخرجة الميدانية المشتركة التي قامت بها ذات المصالح بالتنسيق مع الشركاء الميدانين لمراقبة المحلات التجارية. أين تم ضبط خلال مراقبة أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع اللحوم الطازجة و المجمدة بمدينة غليزان. من حجز و إتلاف الكمية المذكورة لعدم صلاحيتها. تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف و إرساله إلى الجهات القضائية.

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