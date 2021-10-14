غليزان: حجز أزيد من قنطار من الدجاج الفاسد الموجه للإستهلاك

تمكنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية غليزان، من حجز قنطار و13 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة، خلال عمليتين متفرقتين هذا الأسبوع.

وأفادت مصالح أمن ولاية غليزان أنها حجزت على مستوى حي كاسطور قنطار و13 كلغ من الدجاج، ينعدم لشروط الحفظ والصحة. متمثل في دجاج مذبوح ودجاج محمر.

كما تمكنت ذات المصالح خلال هذا الأسبوع من حجز أحشاء الدجاج الأحمر الغير صالحة للإستهلاك كانت موجهة للبيع.

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