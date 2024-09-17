غليزان: حجز أزيد من 21 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان، في عمليات متفرقة، من حجز أزيد من 21 ألفاً و500 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع و الأشكال. استغل أصحابها اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للمتاجرة بها بطريقة غير شرعية.

جاء ذلك إثر تنفيذ عدة عمليات متفرقة لمختلف الوحدات العملياتية بأمن الولاية وأمن الدوائر واد ارهيو والمطمر. تندرج ضمن المخطط الأمني المسطر بمناسبة المولد النبوي الشريف لهذه السنة.

ليتم إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.