غليزان.. حجز أزيد من 7 كغ زطلة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو في عملية نوعية من حجز أكثر من 07 كلغ من المخدرات .

وجاءت العملية، بناءا على نصب ذات الفرقة نقطة مراقبة فجائية على مستوى المخرج الشمالي لمدينة وادي أرهيو. أين لفت انتباههم لشخص يحمل في يده كيس قادم من إتجاه الطريق السيار نحو المدينة. ومباشرة بعد مشاهدته قوات الشرطة ترك الكيس و لاذ بالفرار.

أين تم ملاحقة المعني، ومراقبة الكيس ليتبين أنه يحتوي على كمية معتبرة من المخدرات “كيف معالج”، وهي عبارة عن 73 صفيحة ملفوفة في أكياس بلاستيكية قدر وزنها الإجمالي بــ 7.650 كلغ.

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