غليزان: حجز أزيد من 9 قناطير من الدجاج الفاسد

تمكنت مصالح الأمن بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية غليزان من حجز 9 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد قامت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية غليزان بالتنسيق مع مصلحة النوعية وقمع الغش لمديرية التجارة. مفتش بيطري رئيسي تابع لمديرية الفلاحة. بخرجة ميدانية مشتركة لمراقبة محل تجاري “تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة أو المثلجة” بأحد أحياء مدينة غليزان. أين تم رفع مخالفة عرض للبيع لحم فاسد لعدم إحترام شروط النظافة و النظافة الصحية المعمول بها قانونا، الذبح الغير الشرعي.

هذه العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء “لحم الدجاج” الغير صالحة للإستهلاك متمثلة في :940 كلغ، كان صاحبها بصدد عرضها للبيع. وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص. تبيّن أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك. و تمس بشروط الصحة و النظافة العموميتين.

ليتم تحويل المحجوزات و إتلافها بمركز الردم التقني بحضور أعضاء اللجنة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.