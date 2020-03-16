غليزان.. حجز أكثر من 3600 كمامة طبية و1500 قارورة من معقم اليدين

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غليزان.. حجز أكثر من 3600 كمامة طبية و1500 قارورة من معقم اليدين
بقلم النهار أونلاين

تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز أزيد من 3600 كمامة طبية وأكثر من 1500 قارورة من معقم اليدين بسعة 1 لتر و 500ملتر.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، أن العملية تمت خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، وأن صاحبها كان لا يحوز على سجل تجاري وكانت كل المواد بدون فوترة.

كما تمكنت مصالح الدرك الوطني أيضا من حجز 145 قنطار من القمح اللين ممزوجة بمادة النخالة.

إضافة إلى حجز 287 قنطار من مواد البناء بدون فوترة.

وأكدت مصالح الدرك الوطني أنه تم إعداد ملف قضائي بخصوص القضيتين وتقديمه أمام الجهات القضائية.


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