غليزان.. حجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء “فاسدة”

تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان من حجز 327،4 كلغ من المنتوجات الحيوانية لحوم بيضاء وحمراء. على متن مركبة غير مهيئة لشروط الحفظ والنقل وإنعدام الفوترة والسجل التجاري. حيثيات القضية جاءت على إثر حاجز أمني بمدخل المدينة.

كما تم توقيف مركبة سياحية بعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية تبين أن صاحبها ينقل كمية معتبرة من اللحوم البيضاء. يقدر وزنها بــ 270 كلغ ولحم العجل قدر وزنه بــ40،57 كغ في مركبة غير مهيئة للشروط الحفظ والنقل لايحوز صاحبها على الفاتورة و السجل التجاري موجهة للإستهلاك البشري وهو السلوك الذي قد يشكل خطرا على صحة المواطن. تم إتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف.