غليزان.. حجز قرابة قنطارين من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك

حجزت فرقة شرطة البيئة والعمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان، في عمليتين منفصلتين كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك.

وجاءت العملية الأولى على اثر دورية مراقبة أسفرت عن توقيف مركبة من نوع هايفي.

وبعد إخضاعها إلى المراقبة الأمنية والتفتيش الدقيق تم العثور بداخلها على لحوم بيضاء (ديك رومي) و أحشاء الديك الرومي قدرت إجمالا ب 126.65 كلغ كانت موجهة للإستهلاك.

وبعد المراقبة الإدارية تبين أن صاحبها لا يحوز على شهادة طبية تتثبت صلاحيتها، ومنعدمة لأدنى شروط النظافة ، و منقولة في مركبة غير مستوفية لشروط النقل والتبريد.

العملية الثانية جاءت على إثر توقيف شخص على متن دراجة نارية من نوع vmsبعد مراقبتها تم ضبط وحجز داخل الصندوق الخلفي للدراجة كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (لحم ديك رومي + كبد دجاج ) غير صالحة للإستهلاك كانت موجهة إلى أحد محلات بيع وجبات الأكل السريع قدرت بـ 72.15 كلغ.

وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك و تمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين، ليتم إتلافها.تـم إنجاز ملفين إجراءين قضائيين ضد المخالفين.

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