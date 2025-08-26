غليزان.. حجز قرابة 10 قناطير من السمك الفاسد

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالرمكة في غليزان، ليلة أمس الإثنين، من حجز كمية معتبرة من الأسماك الزرقاء الفاسدة، قدرت بـ960 كلغ.

وحسب بيان لذات المصالح، تبين بعد معاينة هذه الأسماك، من المفتش البيطري لبلدية عمي موسى، أنها فاسدة. مع انبعاث روائح كريهة. وانعدام شهادة صحية بيطرية للمنتوج وانعدام شهادة الاعتماد الصحي للمركبة.

كما لوحظ غياب مبرد تماما، مما يجعل المركبة غير مهيأة لنقل هذه المنتوجات.

هذا وتم حجز الكمية والردم الفوري وفق شروط النظافة المعمول بها مع تحرير شهادة حجز تخص الكمية المحجوزة.