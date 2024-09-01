غليزان: حجز قنطار ونصف من الدجاج المستورد موجّه للشواء غير صالح للإستهلاك

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة جديوية بغليزان من حجز 132 كلغ من اللحوم البيضاء “دجاج مستورد” غير الصالحة موجهة للاستهلاك.

القضية جاءت بناءً على ورود معلومات، مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل الدجاج المستورد على متن مركبة غير مهيأة للنقل قصد شوائه و بيعه بمحله التجاري. بعد عملية المراقبة تم توقيفـه على متن مركبته الخاصة منعدمة لشروط النقـل و التبريد. أين تم ضبط وحجز 11 علبة كارتون تحوي كل علبة 8 دجاجات بوزن مقدر إجمالا بـ 132 كلغ من اللحوم البيضاء دجاج مستورد موجهة للإستهلاك.

بعد عرضها على الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية، أكد هذا الأخير عدم صلاحيته للاستهلاك البشري. ليتم إتلاف الكمية المحجوزة بردمها بالمفرغة العمومية للبلدية. مع اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف.