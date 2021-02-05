غليزان: حجز قنطار ونصف من الدجاج غير صالح للإستهلاك بزمورة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة زمورة بولاية غليزان من حجز كمية معتبرة من الدجاج غير صالح للإستهلاك.

العملية جاءت إثر دوريات مراقبة، أين تم توقيف مركبة من نوع “تويوتاهيليكس”.

وأثناء تفتيشها، تم العثور بالصندوق الخلفي للمركبة على كمية معتبرة الدجاج المذبوح وكمية من أحشاء الدجاج.

وقدرت الكمية بقنطار و 40 كلغ من اللحوم البيضاء و02 كلغ من أحشاء الدجاج كانت موجه للإستهلاك إلى أصحاب المحلات.

كما أن الكمية المحجوزة لا تحوز على شهادة طبية تتثبت مدى صلاحيتها ومنقولة في مركبة تنعدم فيها شروط النقل و التبريد.

وبعد عرضها على الطبيب البيطري تبين أنها فاسدة وغير صالحة، ليتم إنجاز ملف قضائي وتقديمه امام العدالة.