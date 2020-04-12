غليزان .. حجز كميات معتبرة من المواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية

أخبار الجزائر
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غليزان .. حجز كميات معتبرة من المواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية
بقلم حمزة زروقي

تمكنت فرقة البحث والتدخل  بأمن ولاية غليزان من حجز كمية معتبرة من المواد شبه الصيدلانية موجهة للمضاربة.

وهذا بعد معلومات مفادها وجود مستودع بوسط مدينة غليزان ملك لأحد الأشخاص يقوم بتخزين مواد شبه صيدلانية موجهة للمضاربة.

وبعد تفتيش المستودع تم العثور على كميات معتبرة من المكملات الغذائية متمثلة في 2472 علبة من مادة الحليب بودرة للرضع من مختلف الأنواع والأحجام.

كما مكنت العملة من حجز 1404 علبة من مادة الفرينة للرضع من مختلف الأنواع و469 مرهم صيدلي من مختلف الأنواع.

وتم حجز 470 علبة و46 قارورة من المكملات الغذائية منعدمة تاريخ الإنتاج ومنتهية الصلاحية.

وأوضحت ذات المصالح ان القيمة المالية للمحجوزات قدرت بـ: 1.785.364.00دج.


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