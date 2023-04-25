غليزان .. حجز مايقارب 6 قناطير من اللحوم البيضاء بجديوية ووادي ارهيو

تمكنت مصالح أمن دائرة جديوية ممثلة في فرقة شرطة العمران وحماية البيئة خلال عملية مراقبة عادية بالمخرج الشرقي السوق الأسبوعي بمدينة جديوية من توقيف بائع للحوم البيضاء على متن مركبة من نوع شانا.

وبعد القيام بالمراقبة الأمنية والإدارية ضبط على متن صندوقها الخلفي كمية من اللحوم البيضاء قدرت بـ: 137.700 كلغ دجاج. و 10 كلغ احشاء الدجاج و 293.800 كلغ بقايا عظم الدجاج بوزن اجمالي قدر بـ: 441.500 كلغ ،

هدا الأخير لا يحوز على شهادة بيطرية مؤشرة من طرف الطبيب البيطري وعليه تم تحويل المحجوزات والمخالف الى المصلحة. وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك وتمس بشروط الصحة و النظافة العموميتين.

ليتم إتلافها.في سياق أخر ،تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بوادي أرهيو. على إثر خرجة ميدانية مشتركة رفقة عناصر المفتشية الإقليمية للتجارة بوادي أرهيو ولجنة النظافة التابعة لمصالح البلدية وطبيب بيطري ممثل عن مديرية الفلاحة.

أين تم ضبط صاحب محل تجاري يقوم بممارسة نشاط تجاري متمثل في تجارة بالتجزئة للحوم البيضاء والحمراء. حيث تم حجز كمية من اللحوم البيضاء والحمراء وبعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري أفاد بأنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك. حيث قدرت الكمية الإجمالية للحوم المحجوزة بـ122،2 كلغ ، منها 61،6 كلغ دجاج فاسد غير مجمد و 33،9 كلغ دجاج مجمد فاسد و 12 كلغ دجاج مطهي مجمد و 8،7 كلغ نقانق مجمدة و 06 كلغ أحشاء الدجاج مجمدة فاسدة. ليتم رفع ثلاث مخالفات تجارية ضده متمثلة في ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري عدم إحترام شروط النظافة والنظافة الصحية وعرض للبيع منتوج فاسد غير صالح للإستهلاك. تـم إتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المخالفين.