غليزان ..حجز ما يقارب 3 قناطير من أحشاء الدجاج فاسدة ببلدية الولجة

تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية الولجة اليوم الاثنين من حجز 280 كلغ من أحشاء الدجاج الغير صالحة للاستهلاك عثر عليها داخل شاحنة صغيرة وكانت موجهة للاستهلاك .العملية جاء اثر خدمة شرطة طريق على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمدخل الغربي لمدينة عمي موسى أين تم توقيف شاحنة صغيرة وبعد تفتيشها عثر بصندوقها الخلفي على هذه الكمية المعتبرة من أحشاء الدجاج التي كانت موجهة لأصحاب المطاعم وكانت تنقل في ظروف غير صحية وتنعدم لأدنى شروط النظافة، ولا يحوز صاحبها على شهادة طبية وبعد عرضها على الطبيب البيطري تأكد أنها غير صالحة للاستهلاك وتضر بالصحة العمومية تم اتلافها و انجاز ملف قضائي تقديمه للعدالة.