غليزان .. حجز مفرقعات وألعاب نارية أجنبية الصنع بالطريق السيار شرق-غرب بوادي ارهيو

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بواد ارهيو، من حجز كمية من المفرقعات والألعاب النارية أجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.

يشار أن المحجوزات متمثلة في (30 بوقا نوع رومان كاندل، و24 وحدة نوع ستروبو سكوب، و10 علب عكري. إلى جانب 04 أبواق رفال 888 قاتلينق، و13 وحدة فولكونو وعلبة بها 138 طلقة نارية نوع رومان هوليداي). بقيمة مالية قدرت بـ12 مليون سنتيم.

وتم ضبط المفرقعات والألعاب النارية على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق غرب بواد رهيو على متن سيارة سياحية. وقد تم تحرير ملف قضائي وتقديمه للعدالة،مع حجز هذه المواد وتسليمها لمصالح الجمارك.