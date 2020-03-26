غليزان.. حجز مواد غذائية بقيمة تفوق 3 ملايير سنتيم داخل 10مستودعات بالقلعة 

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية غليزان من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية المختلفة الواسعة الإستهلاك.
العملية مكنت من حجز مواد غدائية بقيمة إجمالية تقدر بأكثرمن 3ملايير سنتيم منها مواد إستهلاكية مدعمة.
وتمثلت المحجوزات مادة السكر 33740 كلغ والزيت 26686 لتر، والقهوة 4482 كلغ، والفرينة 80 قنطار و60 كلغ والكسكس 31392كلغ.
وكذا الطماطم المصبرة 18585.92كلغ والحليب بودرة 2068كلغ والعجائن 17893 كلغ البقوليات 8308كلغ والسميد 150 كلغ.
وخلال العمليم تم ضبط الفواكه المجففة 12582 كلغ وبالإضافة إلى حجز مواد إستهلاكية منتهية الصلاحية .
تم انجاز ملف قضائي وتقديمه للعدالة.
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