غليزان.. حجز وإتلاف أزيد من قنطار ونصف من الأسماك الفاسدة

تمكنت السلطات المحلية والأمنية بـ غليزان، اليوم الثلاثاء، من حجز كمية معتبرة من الأسماك المجمدة والطازجة، غير الصالحة للاستهلاك البشري.

العملية تأتي في سياق الحفاظ على الصحة العمومية من الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، والتسممات الغذائية الناجمة عن عدم احترام شروط النظافة المعمول بها.

وتمت المداهمة بحضور بياطرة من مكتب حفظ الصحة البلدي، والمفتشة البيطرية للمصالح الفلاحية، وتحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبه.

وقامت مصالح أمن الولاية بإتلاف كمية تقدر بـ 130 كيلوغراما من السمك المجمد (سوران)، و30 كيلوغراما من السمك الطازج غير الصالح للاستهلاك.

وتم استدعاء المخالف من أجل استكمال الإجراءات القانونية.