إعــــلانات
أخبار الجزائر

غليزان: حجز وإتلاف ما يفوق 4 قناطير ونصف من الدجاج الفاسد

بقلم حمزة زروقي
غليزان: حجز وإتلاف ما يفوق 4 قناطير ونصف من الدجاج الفاسد
  • 291
  • 0

قام أعوان حماية المستهلك و قمع الغش التابعين لمديرية التجارة وهذا في إطار الفرقة المشتركة تجارة-بيطرة-امن بخرجة ميدانية اليوم الاحد عبر اقليم بلدية غليزان.

أسفرت العملية على حجز و اتلاف كمية معتبرة من لحم دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك و المقدرة ب 477.6 كغ. تم توجيه هذه الكمية المحجوزة الي مركز الردم التقني بوادي الجمعة. ليتم استدعاء المخالف لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/0hFQ4
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer