غليزان: حجز وإتلاف ما يفوق 4 قناطير ونصف من الدجاج الفاسد

قام أعوان حماية المستهلك و قمع الغش التابعين لمديرية التجارة وهذا في إطار الفرقة المشتركة تجارة-بيطرة-امن بخرجة ميدانية اليوم الاحد عبر اقليم بلدية غليزان.

أسفرت العملية على حجز و اتلاف كمية معتبرة من لحم دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك و المقدرة ب 477.6 كغ. تم توجيه هذه الكمية المحجوزة الي مركز الردم التقني بوادي الجمعة. ليتم استدعاء المخالف لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

