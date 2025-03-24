غليزان.. حجز وإتلاف 77 كلغ من الحلويات بسبب غياب النظافة 

في إطار جهود الرقابة الصحية وضمان سلامة المستهلك، قامت فرق حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية غليزان، بالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة لبلدية غليزان، بحملة رقابة وتفتيش.

وأسفرت العملية عن حجز وإتلاف نحو 77 كيلوغرامًا من الحلويات، وذلك لعدم مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة. كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بالنظافة والنظافة الصحية أثناء تحضير الأغذية الموجهة للاستهلاك.

كما تم استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة لقطاع الغذاء وحماية صحة المواطنين.