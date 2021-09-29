غليزان: حجز 17محرك يستعمل في سقي المحاصيل الفلاحية بالمياه القذرة

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية سيدي خطاب ولاية غليزان. من حجز 17 محرك كان موضوعة على ضفاف وادي مينا يستعمل لسقي المحاصيل الفلاحية بالمياه القذرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”. فإن القضية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بسقي المحاصيل الفلاحية بالمياه القذرة. ليتم انجاز ملف قضائي للمتورطين في القضية.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp