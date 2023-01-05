قناة النهار غليزان .. حجز 1989 قارورة خمر بمختلف الأنواع والأحجام بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2023 - 12:10 أمن شارك غرِّد أرسل 57 0 غليزان .. حجز 1989 قارورة خمر بمختلف الأنواع والأحجام إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/U3tFG اقرأ أيضا توقّع بعض الأمطار على شمال البلاد .. التفاصيل قناة النهار 01 جانفي الوزير الأول: محور الطفولة حظي بحيز هام في مخطط عمل الحكومة لحمايتهم من الضرر والإهمال قناة النهار 19 ديسمبر حصة خاصة بمناسبة حلول السنة الجديدية 2023 قناة النهار 31 ديسمبر وضعية جوية مستقرة مع إنخفاض في درجة الحرارة بأغلب ولايات الوطن قناة النهار 19 ديسمبر مصالح الأمن بغليزان ينظّمون حملة مداهمة لأوكار الجـ ـريمة لتأمين إحتفالات السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي وزير التجارة : خط السكة الحديدية الجديد مكسب للإقتصاد الجزائري قناة النهار 26 ديسمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي قناة النهار 26 ديسمبر "حكيم: "كنت نبيع الحوايج في فرنسا باش نكمل نقرا قناة النهار 04 جانفي توقيع إتفاقية بين المجمع العمومي للفندقة والشركة القطرية "رتاج" للفنادق والضيافة قناة النهار 02 جانفي لحم الإبل الأكثر إستهلاكا..أسعار مستقرة رغم كثرة الطلب قناة النهار 28 ديسمبر