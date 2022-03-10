غليزان: حجز 289 قنطار خليط من شوائب القمح الصلب و120 قنطار من النخالة موجهة للمضاربة

تمكنت الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بغليزان من حجز 289 قنطار من خليط شوائب القمح الصلب حبوب القمح الغير محولة. وحبوب قمح منخورة ومكسورة ، بالإضافة إلى حجز 120 قنطار من مادة النخالة دون إمتلاك أصحابها للوثائق الثبوتية.

مع رفع المخالفات التالية ضدهم وهي عدم الفوترة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري. المحجوزات سيتم تسليمها إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان.

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تمكنت عناصر الدرك الوطني في نقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 16 ببلدية أميه ونسة من حجز. 490 قنطار نخالة. وذلك في إطار محاربة عملية المضاربة في المواد الاستهلاكية. ولا سيما المتعلقة بمادة النخالة الموجه للموالين.

المحجوزات تم ضبطها على متن شاحنتين مقطورتين من صنع محلي موجهة للتسويق خارج الولاية دون رخصة.

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميه فتحت تحقيقا في القضية. وسيتم احالته على الجهات القضائية المختصة.

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