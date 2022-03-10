غليزان: حجز 289 قنطار خليط من شوائب القمح الصلب و120 قنطار من النخالة موجهة للمضاربة
تمكنت الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بغليزان من حجز 289 قنطار من خليط شوائب القمح الصلب حبوب القمح الغير محولة. وحبوب قمح منخورة ومكسورة ، بالإضافة إلى حجز 120 قنطار من مادة النخالة دون إمتلاك أصحابها للوثائق الثبوتية.
مع رفع المخالفات التالية ضدهم وهي عدم الفوترة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري. المحجوزات سيتم تسليمها إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان.
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تمكنت عناصر الدرك الوطني في نقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 16 ببلدية أميه ونسة من حجز. 490 قنطار نخالة. وذلك في إطار محاربة عملية المضاربة في المواد الاستهلاكية. ولا سيما المتعلقة بمادة النخالة الموجه للموالين.
المحجوزات تم ضبطها على متن شاحنتين مقطورتين من صنع محلي موجهة للتسويق خارج الولاية دون رخصة.
الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميه فتحت تحقيقا في القضية. وسيتم احالته على الجهات القضائية المختصة.
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كانت موجهّة للمضاربة والمتاجرة غير الشرعية بالسوق المحلية
تمكن أمس أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية “البيوض” بولاية النعامة في عملية منظمة. من إحباط محاولة لتخزين شحنة جد معتبرة من أكياس الفرينة الممزوجة بمادة النخالة كأغذية موجهة للإستهلاك الحيواني .
والتي كانت مهيأة للمتاجرة غير الشرعية والمضاربة بهدف غزو السوق المحلية بالولاية. وذلك من أجل تهريبها وتحويل وجهتها لبيعها كأعلاف بأسعار مرتفعة للموالين.
وتدخل هذه العملية في إطار محاربة ظاهرة المضاربة في الأسعار والمواد الإستهلاكية وإحتكار السوق. خاصة في الوضع الراهن، وقد وجاءت هذه العملية بناءا على معلومات واردة تلقتها وحدات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذات البلدية.
وإستغلالا للمعلومات وبعد التنقل إلى عين المكان وأثناء عملية التفتيش والمعاينة. تم حجز 400 كيس من مادة القمح اللّين المدعم ممزوج بمادة “النخالة” بوزن إجمالي يقدر بـ 120 قنطار.وحسب ذات المصدر أن الأكياس وجدت مخبأة في مستودع. وأن صاحبه لم يكن يملك أي ترخيص يبرر تخزين هذه المنتجات ، في انتظار استكمال التحقيق وتقديم الملف أمام الجهات القضائية.