غليزان.. حجز 30 قنطار من “الشمة” المقلدة في مرجة سيدي عابد

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية لدرك الوطني ببلدية مرجة سيدي عابد من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة على متن شاحنة .

كما تمت العملية إثر شرطة طريق قامت بها ذات الفرقة بالطريق الوطني رقم 04. الرابط بين ولايتي غليزان وشلف بالضبط بمنطقة السلاطنة.

وبعد مراقبة الشاحنة وتفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة. مموهة بصناديق مادة البصل وصناديق فارغة . وبعد إنجاز ملف قضائي تم وضع الكمية السالفة الذكر. وتقديمها لمديرية املاك الدولة ووضع المركبة بالمحشر البلدي.