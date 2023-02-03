غليزان: حجز 4 قناطير من الدجاج غير صالح للإستهلاك

تمكنت عناصر الشرطة بأمن المصلحة الولائية بغليزان، بالتنسيق مع مديرية التجارة من حجز 4 قناطير من الدجاج غير صالحة للإستهلاك.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قامت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية غليزان بالتنسيق مع مصلحة النوعية وقمع الغش لمديرية التجارة. مفتش بيطري ومفتشية العمل. بخرجة ميدانية مشتركة تم من خلالها مراقبة أحد المحلات التجارية المتخصصة في تجارة التجزئة للحوم الطازجة والمجمدة. أو المثلجة بأحد أحياء مدينة غليزان. تم من خلالها الوقوف على عدة تجاوزات ورفع عدد من المخالفات من بينها بيع لحم فاسد “دجاج مذبوح” لعدم إحترام شروط النظافة الصحية.

هذه العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك متمثلة في 04 قناطير من لحم الدجاج الأبيض مذبوح كانت معروضة للبيع. وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص. تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك و تمس بشروط الصحة و النظافة العموميتين. ليتـم تحويل المحجوزات و إتلافها بمركز الردم التقني بحضور أعضاء اللجنة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.