غليزان: حجز 4 قناطير من اللحوم البيضاء والأسماك الفاسدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة، ولاية غليزان، من توقيف سيارة سياحية وحجز أزيد من 4 قناطير من اللحوم البيضاء. والأسماك

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى مفترق الطريقين الوطني رقم 23. الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت. والطريق البلدي رقم 14 الرابط بين زمورة وبني درقن، من توقيف سيارة سياحية.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا محكما، تبين أنها محملة بكمية معتبرة من الدجاج المذبوح. ومنزوع الريش وغير منزوع الأحشاء. قدر وزنها بقنطارين. بالإضافة كذلك إلى رفع الجنح التالية ضد المخالفين الذبح الغير شرعي و حيازة مواد غدائية فاسدة قصد مكسب غير شرعي.

كما تم فتح ملف قضائي ضذ المعني مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل مكتب النظافة. الصحة العمومية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة بغليزان مع تحرير محضر إتلاف.

كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بوادي السلام، أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى مفترق الطريقين الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت. من توقيف شاحنة مثلجة. وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا محكما. تبين أنها محملة بكمية معتبرة من الأسماك، قدّر وزنها بأزيد من قنطارين ولا يملك صاحبها الشهادة الصحية البيطرية. ولايحترم شروط حفظ المنتجات ذات الأصل الحيواني والشبه حيواني.

وعلى إثر ذلك تم فتح ملف قضائي ضد المعني مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل مكتب النظافة. الصحة العمومية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة بغليزان مع تحرير محضر إتلاف.

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