غليزان: حجز 41 ألف علبة سجائر و4930 علبة معسل و قرابة 2 مليار سنتيم

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس، من حجز كمية معتبرة من المواد التبغية المتمثلة في علب السجائر وعلب المعسل ومبلغ مالي.

حيثيات القضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها قيام شخص بنقل السجائر ومادة المعسل عن طريق سيارتين نفعيتين. على الفور باشرت عناصر المصلحة بوضع خطة محكمة، وبالتنسق مع نيابة المحلية، تم حجز كمية معتبرة قدرت بـ 41.500 علبة سجائر من مختلف أنواع و 4930 علبة معسل. ومبلغ مالي قدر بـ 01 مليار و 780 مليون من مداخيل بيع السلع المهربة.

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، أنجز ملف إجراء قضائي بخصوص قضية حيازة سلع مهربة تبغ أجنبية الصنع.

