غليزان: حجز 5 قناطير ونصف من “الدجاج” غير صالح للإستهلاك

تمكنت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان من حجز 05 قنطار و 59 كلغ من اللحوم البيضاء “دجاج”. مذبوح تنعدم لشروط الحفظ و الصحة والنظافة والموجهة للاستهلاك البشري.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت إثر دوريات مراقبة لعناصرها. أين تم توقيف مركبة وأثناء إخضاعها للمراقبة الإدارية وتفتيشها. تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء دجاج مذبوح المقدر وزنها بـ 05 قناطير و59 كلغ كانت موجه للإستهلاك إلى أصحاب محلات بيع اللحوم.

كما تم بعد التدقيق مع صاحبها تبين أنه لا يحوز على شهادة طبية تتثبت صلاحيتها. ومنعدمة لأدنى شروط النظافة، ومنقولة في مركبة غير مستوفية لشروط النقل والتبريد. وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص. تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك و تمس بشروط الصحة و النظافة العموميتين. ليتم إتلافها.