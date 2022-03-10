غليزان: حجز 760 قارورة زيت و12 قنطار سكر و200 علبة عجائن موجهة للمضاربة

في طار محاربة ظاهرة المضاربة وتحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي، عبر إقليم المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بغليزان. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية بحد الشكالة على مستوى الطريق الوطني رقم 90 الرابط بين ولايتي تيارت وغليزان. من حجز كمية من المواجد الغدائية كانت موجهة للمضاربة

من توقيف سيارة نوع طويوطا هليكس، بعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة وتفتيشها تبين أنها محملة بمواد غذائية متمثلة في 760 قارورة زيت إليو و12 قنطار من مادة السكر الأبيض و200 علبة عجائن.

بعد الاستفسار مع المعني عن الفاتورة أكد بأنه لا يحوز عليها ،على إثرها تم اقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق .

طالع أيضا: الشلف: ضبط 155 لترا من زيت المائدة موجهة للمضاربة

تمكنت الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية الصبحة بالشلف، من توقيف شخصين وحجز 155 قارورة من مادة زيت المائدة ذات سعة 1 لتر في طريقها التسويق بإستغلال سجل تجاري محمد النشاط.

كما تمت قضية الحال حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية. على إثر إستغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بإستخراج مادة الزيت من نقاط التخزين والتوزيع. وتحويلها إلى وجهة مجهولة بإستعمال سجل تجاري مجمد عن لنشاط.

وبعد نصب نقطة مراقبة بالمدخل الشمالي لمدينة الصبحة. تم توقيف مركبة عثر بداخلها على 155 لتر من مادة زيت المائدة. تم إستخراجها بإستعمال السجل التجاري المجمد وتحويلها إلى صاحب محل تجاري بطريق غير قانونية.

كما تم تحرير ملف جزائي في حق الشخصين المخالفين عن قضية تخص جنحة المضاربة غير المشروعة. وجنحة منح سجل تجاري لشخص آخر لممارسة التجارة وإحالتهما على محكمة ببوقادير.

طالع أيضا:

الشلف: سونلغاز تقاضي 122 مواطنا بتهمة الإعتداء على شبكة الكهرباء والغاز

كشف بيان لشركة إمتياز لتوزيع الكهرباء والغاز بولاية الشلف، اليوم الإثنين، بأن المصلحة المختصة قد قيدت 122 شكوى أمام الجهات القضائية خلال سنة 2021 بتهم تخص تعدي مواطنين على شبكتي الكهرباء والغاز.

وذلك من خلال التوسعات العشوائية التي تجلت في البناء تحت وفوق الشبكات التابعة للشركة.

وأشار ذات البيان الذي تحوز النهار على نسخة منه، إلى أن الإعتداءت محل الشكاوي المقدمة. قد مست 495 كلم من الكوابل الكهربائية ذات الضغط المتوسط والمنخفض. في وقت سجلت فيه وجود 28 إعتداء مس شبكة غاز المدينة في عدة مناطق بالولاية.

كما تم إحصاء تعرض 50 مركز للإعتداء من أصل 3391 مركز لتوزيع الطاقة الكهربائية عبر تراب الولاية. وهذا بعد تسجيل وجود بنايات تجاوزت مسافة الآمان إلى درجة جعل بعض المركز داخل دائرة هذه التوسعات الفوضوية.