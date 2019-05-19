غليزان.. حريق يأتي على قرابة الهكتارين من المحاصيل بأولاد سيدي ميهوب

تسبب حريق شب ببلدية أولاد سيدي ميهوب بولاية غليزان في إتلاف حوالي هكتارين من المحاصيل الفلاحية.

الحريق اندلع مساء أمس السبت بأحد الحقول الواقعة بمنطقة ” الخلايفية ” ببلدية أولاد سيدي الميهوب وأتى على هكتارين من الشعير.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مما سمح بإنقاذ 50 هكتار من الحبوب ومساكن مجاورة, مثلما أشير إليه .

وتم تسخير لعملية الإخماد طاقم من الحماية المدنية مجهز بشاحنات إطفاء و عتاد تدخل.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق.