غليزان..حريق يأتي على هكتارين من محصول الشعير ببلدية اولاد سيدي الميهوب

تدخلت الوحدة الثانوية جديوية مدعومة بوحدة الحمادنة، مساء اليوم، لأجل حريق محصول فلاحي من الشعير القائم منطقة القاعة بجانب الطريق الولائي رقم 07 بلدية اولاد سيدي ميهوب في ولاية غليزان.

وأتلف هذا الحريق 2 هكتار من الشعير وحوالي 0هكتار حصيدة + 50 حزمة تبن، فيما يبقى السبب المحتمل للحريق شرارة لهب مصدرها آلة الحصاد، خصوصا ان الجو تميز لهذا اليوم بهبوب رياح ساعدت على انتشار الحريق بسرعة .

وتمكنت الوحدات المتدخلة من اخماد الحريق ومنعه من الانتشار الى مساحات معتبرة من الحبوب حوالي 110 هكتار من القمح الصلب واللين والشعير.

كما تواصلت عملية الحصاد بالمنطقة، مع مرافقة وحراسة أمنية بتسخير شاحنة تابعة لوحدة الحماية المدنية بجديوية.

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