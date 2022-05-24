غليزان..حريق يأتي على هكتارين من محصول الشعير ببلدية اولاد سيدي الميهوب
تدخلت الوحدة الثانوية جديوية مدعومة بوحدة الحمادنة، مساء اليوم، لأجل حريق محصول فلاحي من الشعير القائم منطقة القاعة بجانب الطريق الولائي رقم 07 بلدية اولاد سيدي ميهوب في ولاية غليزان.
وأتلف هذا الحريق 2 هكتار من الشعير وحوالي 0هكتار حصيدة + 50 حزمة تبن، فيما يبقى السبب المحتمل للحريق شرارة لهب مصدرها آلة الحصاد، خصوصا ان الجو تميز لهذا اليوم بهبوب رياح ساعدت على انتشار الحريق بسرعة .
وتمكنت الوحدات المتدخلة من اخماد الحريق ومنعه من الانتشار الى مساحات معتبرة من الحبوب حوالي 110 هكتار من القمح الصلب واللين والشعير.
كما تواصلت عملية الحصاد بالمنطقة، مع مرافقة وحراسة أمنية بتسخير شاحنة تابعة لوحدة الحماية المدنية بجديوية.
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تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار. متكونة من 04 أشخاص كانت مختصة في سرقة مختلف الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت، و الكهرباء.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر تلقي ذات المصالح لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر (1548) على الساعة الثالثة صباحا من أحد المواطنين. مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت على مستوى حي الزراعية.
كما تنقلت على الفور قوات شرطة إلى عين المكان. أين تم معاينة وجود كوابل هاتفية من مادة النحاس مقطعة ومهيأة للسرقة يبلغ طولها حوالي 62 متر. وبعد عدة دوريات على مستوى مكان الحادث تم توقيف أحد المشتبه فيهم داخل إحدى البنايات المهجورة. و الذي كان يقوم بحرق حوالي 10 أمتار من الكوابل الكهربائية للتخلص من العوازل البلاستكية وبيعها كمادة خام. بالإضافة كذلك إلى دعائم حديدية ، عربة يدوية تستعمل في عملية نقل المسروقات.
التحريات التي باشرتها ذات المصلحة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شركائه في العملية وتوقيفهم. أين تم ضبط داخل مسكن احدهم على 140 متر من الكوابل النحاسية المحترقة بوزن 40 كلغ و 700 غرام. بالإضافة كذلك إلى حجز داخل إحدى الحظائر على كمية أخرى من الأسلاك النحاسية.
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غليزان: حجز 289 قنطار خليط من شوائب القمح الصلب
كما تمكنت الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من حجز 289 قنطار من خليط شوائب القمح الصلب حبوب القمح الغير محولة. وحبوب قمح منخورة ومكسورة ، بالإضافة إلى حجز 120 قنطار من مادة النخالة دون إمتلاك أصحابها للوثائق الثبوتية.
مع رفع المخالفات التالية ضدهم وهي عدم الفوترة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري. المحجوزات سيتم تسليمها إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان.