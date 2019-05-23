غليزان.. حريق يأتي على 10 هكتارات من المحاصيل في الحمادنة

تسبب حريق في إتلاف 10 هكتارات من المحاصيل الفلاحية اليوم الخميس ببلدية الحمادنة ولاية غليزان حسب بيان مصالح الحماية المدنية.

الحريق قد اندلع بأحد الحقول الواقعة بالمنطقة المسماة “أولاد خرفية” ببلدية الحمادنة وأتى على 10 هكتارات من القمح الصلب.

و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مما سمح بإنقاذ 12 هكتار من الحبوب ومساكن مجاورة كادت ألسنة اللهب أن تصل إليها.

وتم تسخير لعملية الإخماد التي دامت أزيد من ساعة و نصف طاقم مجهز بشاحنات إطفاء و عتاد تدخل.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق.