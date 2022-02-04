غليزان.. حريق يتسبب في نفوق 1000 صوص بإسطبل بدوار قدور بلحاج في حمري
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية مساء اليوم لأجل إخماد حريق داخل إسطبل لتسمين الدجاج.
وهذا بدوار أولاد قدور بلحاج بلدية حمري دائرة جديوية أسفر الحريق عن إحتراق حوالي 1000 صوص و04 حزم تبن. مع تسجيل تدخل الحماية المدنية لإخماد الحريق وإنقاذ 1000 صوص أخرى من ألسنة اللهب.
و07 قاروراة غاز بوتان و06 حزم تبن. ومنع النار من الإنتقال لمسكن مجاور مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية.
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خلف حريق شب مساء اليوم على الساعة 19.25 بمسكن أرضي بمنطقة سيدي بوعبيدة إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحروق من درجات متفاوتة.
حيث نقلا اثنان (ام وابنها) منهما الى مستشفى الدويرة نظرا لحروقهما من الدرجة الثالثة. بينما اصيب الثالث بحروق من الدرجة الاولى.
يذكر ان الضحايا تم نقلهم بسيارات مدنية وقبل وصول الحماية المدنية التي تدخلت بفرقة العطاف الا انها وجدت الحريق قد اخمد من طرف الجيران.
لقي 3 أشخاص حتفهم، جراء حريق مهول ثم إنفجار داخل منزل بعين ولمان في سطيف، حسب إذاعة سطيف الجهوية.
ووقع الانفجار والحريق بسبب تسرب للغاز، بمنزل يقع بحي 583 مسكن في عين ولمان بسطيف. مخلفا وفاة 3 أشخاص.
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سجلت المديرية العامة للحماية المدنية ارتفاعا محسوسا في عدد الوفيات جراء اختناقهم بغاز احادي الكربون co. حيث توفي 09 أشخاص خلال 72 ساعة.
وسجلت حوادث الوفاة على مستوى ولايات قسنطينة ، معسكر، المدية وسوق أهراس، المرتبطة بالإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة. وسخانات الماء والحمام خلال هذه الفترة الشتوية.
أما عن حصيلة مصالح المديرية العامة للحماية المدنية بخصوص هذا الغاز القاتل منذ الفاتح من جانفي 2022. فقد تم تسجيل 38 ضحية متوفية وإسعاف 483 شخص من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية.
هذه الحوادث هي نتيجة لأخطاء في تطبيق تدابير الوقاية منها نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية. التركيب السيئ، قدم الأجهزة، وكذا إستعمال أجهزة مخصصة للطبخ والطابونة كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات. تلعب دورا كبيرا إذا توفرت الشروط بعث غاز أحادي أكسيد الكربون. مما يزيد من خطورة الاختناقات، هذا ما يتطلب بالضرورة إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي هذه الحوادث.
وفي ذكرت ودعت المديرية العامة للحماية المدنية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر. وكذا إتباع النصائح الوقائية الإجبارية.
وشددت الحماية المدنية على ضرورة عدم سد فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل.
وكذا القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة. تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا.
بالإضافة إلى عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء. تهوية الغرف عند استعمال وسائل التدفئة. صيانة دورية ودائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص. عدم إستعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة.
كما نهت عن استعمال وسائل التدفئة في الغرف و الأماكن التي تنعدم فيها التهوية. عدم ترك محرك سيارة يعمل في مراب مغلق. استعمال كاشف غاز أحادي الكربون co كوسيلة إنذار.