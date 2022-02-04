غليزان.. حريق يتسبب في نفوق 1000 صوص بإسطبل بدوار قدور بلحاج في حمري

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية مساء اليوم لأجل إخماد حريق داخل إسطبل لتسمين الدجاج.

وهذا بدوار أولاد قدور بلحاج بلدية حمري دائرة جديوية أسفر الحريق عن إحتراق حوالي 1000 صوص و04 حزم تبن. مع تسجيل تدخل الحماية المدنية لإخماد الحريق وإنقاذ 1000 صوص أخرى من ألسنة اللهب.

و07 قاروراة غاز بوتان و06 حزم تبن. ومنع النار من الإنتقال لمسكن مجاور مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

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خلف حريق شب مساء اليوم على الساعة 19.25 بمسكن أرضي بمنطقة سيدي بوعبيدة إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحروق من درجات متفاوتة.

حيث نقلا اثنان (ام وابنها) منهما الى مستشفى الدويرة نظرا لحروقهما من الدرجة الثالثة. بينما اصيب الثالث بحروق من الدرجة الاولى.

يذكر ان الضحايا تم نقلهم بسيارات مدنية وقبل وصول الحماية المدنية التي تدخلت بفرقة العطاف الا انها وجدت الحريق قد اخمد من طرف الجيران.

لقي 3 أشخاص حتفهم، جراء حريق مهول ثم إنفجار داخل منزل بعين ولمان في سطيف، حسب إذاعة سطيف الجهوية.

ووقع الانفجار والحريق بسبب تسرب للغاز، بمنزل يقع بحي 583 مسكن في عين ولمان بسطيف. مخلفا وفاة 3 أشخاص.

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