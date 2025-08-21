غليزان .. درك الحمادنة يسترجع سيارة مسروقة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمادنة في غليزان، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران، من استرجاع سيارة مسروقة من نوع “رونو سامبول”.

بعدما تعرض مالكها للاعتداء المتبوع بالضرب والجرح العمدي أثناء عملية السرقة.

العملية جاءت على إثر مكالمة مفادها تعرض شخص للاعتداء متبوع بسرقة سيارته بجميع وثائقها الإدارية.

فور تلقي البلاغ تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمادنة والتنقل إلى عين المكان وفتح تحقيق فوري.

التحريات المعمقة في القضية، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وتمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة، وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أفضت في وقت قياسي إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع استرجاع المركبة المسروقة وإعادتها لصاحبها.