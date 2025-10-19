غليزان.. درك الرمكة يطيح بمحتال نصب على أزيد من 70 شخصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمكة (ولاية غليزان) من تفكيك شبكة احتيال إلكتروني، تورط فيها شخص يقوم بقرصنة حسابات فيسبوك وانتحال هوية أصحابها من أجل طلب مبالغ مالية من أصدقائهم ومعارفهم.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمكة شكوى من أحد المواطنين، مفادها قيام شخص مجهول بإنشاء حساب شخصي مزيف عبر موقع فايسبوك، باستعمال صور وبيانات حقيقية.

وشرع في مراسلة معارفه وطلب مبالغ مالية منهم على أساس أنه الشخص المعني، مستغلًا الثقة الناتجة بين الضحية ومحيطه الاجتماعي.

وبفضل التحريات التقنية الدقيقة التي باشرتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمكة، تم تحديد هوية المشتبه فيه الحقيقي وتوقيفه.

بعد التعمق في التحقيق وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى، كشفت التحريات أن المعني استهدف عددًا كبيرًا من الضحايا تجاوز سبعين (70) شخصًا، عبر مختلف ولايات الوطن.

وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بطريقة الاحتيال الإلكتروني نفسها. بعد إسيتفاء جميع الإجراءات القانونية.

وسيتم تقديم الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى.