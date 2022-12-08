غليزان .. درك بني درقن يحجز قنطارين من اللحوم البيضاء وأحشاء دجاج فاسدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني ببني درقن أثناء قيامهم بدورية عبر الإقليم من توقيف شاحنة بعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا محكما تبين أنها محملة بكمية معتبرة من الدجاج المذبوح.

بالإضافة إلى كمية من أحشاء الدجاج قدر وزنها بقنطارين ، دون امتلاك صاحبها لشهادة الطبيب البيطري وعدم الفوترة وعدم وجود شهادة الاعتماد الصحي .وعليه تم انجاز ملف قضائي وتقديمه امام العدالة .