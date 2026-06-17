غليزان ..درك سيدي محمد بن عودة يطيح بعصابة أحياء

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي امحمد بن عودة بولاية غليزان من وضع حد لنشاط عصابة أحياء كانت تنشر الرعب وسط الساكنة.

تعود حيثيات القضية إلى تحقيق مفتوح من طرف أفراد الفرقة من أجل قضية الاعتداء بالأسلحة البيضاء على ثلاثة إخوة أمام منزلهم. إذ تم الاعتداء على اثنين باستخدام أسلحة بيضاء ودهس آخر بواسطة سيارة.

مباشرة، تنقلت مصالح الدرك إلى مكان وقوع الاعتداء وفتحت تحقيقا في القضية، وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الوسائل التكنولوجية، لا سيما كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

وبالإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، وضعت مصالح الدرك خطة محكمة لإلقاء القبض على الجناة.

وكللت العملية بتوقيف ثلاثة أشخاص وتحديد هوية شخصين آخرين ضمن أفراد العصابة، وبتفتيش منازل المشتبه فيهم تم حجز سيارتين ودراجة نارية والأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء.

وفور الانتهاء من التحقيق، سيتقدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. عن جناية تكوين جمعية أشرار، جناية الانخراط في عصابات الأحياء متبوع بالضرب والجرح العمدي باستعمال الأسلحة البيضاء.