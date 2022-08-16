غليزان ..درك عين الرحمة يحجز 114 قنطار من الاسمدة الفلاحية بدون فوترة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بعين الرحمة أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور . على مستوى مفترق الطرق بالمداح بلدية عين الرحمة. من توقيف شاحنة قادمة من مدينة يلل باتجاه ولاية معسكر.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على متنها 114 قنطار من مادة الأسمدة الفلاحية، دون إمتلاك صاحبها لفاتورة الشراء. تقدر القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بـ 1350000 دج. المحجوزات سيتم تسليمها إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان.