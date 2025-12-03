غليزان: درك مازونة يطيح بشبكة لترويج المخدرات في الوسط المدرسي

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان في عملية نوعية من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات أمام مؤسسة تربوبة.

تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمازونة. تفيد قيام صاحب محل لبيع الأدوات المكتبية بترويج المخدرات داخل محله المجاور لإحدى الثانويات مستهدفا التلاميذ .

بعد تنشيط عنصر الإستعلامات و تحديد هوية المتهم و تتبعه، و بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة تمت مداهمة محل المعني. أين تم حجز 24 قرص مخدرات مصنعة من مختلف الأنواع. كما تم حجز كمية معتبرة من تبغ ترشق يقوم ببيعه بدون سجل تجاري ليتم توقيف المعني و إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق .

مواصلة للتحقيق تم تحديد هوية شخصين آخرين ضمن أفراد الشبكة ، و بعد تفتيش منزلهما تم توقيف المتهم الثاني وحجز مبلغ مالي يفوق 90000 دج من عائدات الترويج.

كما تم حجز السيارة التي كانت تستعمل من طرف أفراد الشبكة في ترويج هذه السموم. و يبقى المتهم الثالث في حالة فرار.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين و المحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة .