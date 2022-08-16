غليزان.. درك منداس يحجز 130قنطار من مادة النخالة موجهة للمضاربة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنداس، أثناء قيامهم بدورية عبر الإقليم بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولاية غليزان وتيارت، من توقيف شاحنة نوع إسيزي.

بعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة وتفتيشها تبين أنها محملة بمادة النخالة مقدرة بـــــ130 قنطار دون إمتلاك صاحبها فاتورة شراء . مع رفع المخالفات التالية ضدهم : عدم الفوترة و تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي. تقدر القيمة المالية : 234000.00دج