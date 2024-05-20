غليزان.. درك يلل يطيح بشخص محل بحث متورط في قضايا سرقة المواشي 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل من توقيف شخص في العقد الرابع من عمره، ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في السرقة.

وخاصة الأغنام بإقليم ولاية غليزان والولايات المجاورة لها محل عدة نشرات بحث من مختلف مصالح الأمن.

وجاءت العملية جاءت بعد عمليات تتبع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل للمشتبه فيه.

وبعد رصده جالسا بالقرب من منزله تم توقيفه بالرغم من محاولته الفرار وإبدائه لمقاومة شديدة.

وفور الإنتهاء من التحقيق تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.