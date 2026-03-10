غليزان: درك يلّل يداهم ورشة سرية ويحجز مايقارب القنطارين من الزلابية وقلب اللوز

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل ولاية غليزان من اكتشاف محل تجاري لصناعة الحلويات التقليدية (مادتي الزلابية وقلب اللوز) غير مطابق لقواعد الصحة ولايحترم شروط النظافة في التحضير ونقل وتوزيع الحلويات على مختلف المحلات بقرى بلدية يلل.

تعود العملية إلى قيام أفراد الفرقة بتوقيف سيارة نفعية، وبعد تفتيشها تبين أنها تحمل كميات كبيرة من حلويات الزلابية وقلب اللوز دون مراعاة أدنى شروط النظافة. موجهة للتوزيع على مختلف المحلات، ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد تحديد هوية صاحب المحل وعنوانه، تم الإستعانة بممثلين عن المفتشية الإقليمية للتجارة. ومكتب النظافة وحفظ الصحة لبلدية يلل، تمت مداهمة المحل، حيث أسفرت العملية عن إتلاف 135 كلغ من مادتي الزلابية ،32 كلغ من مادة قلب اللوز، 10 لتر من زيت المائدة ،150 كلغ من مادة العسل و 10 كلغ من مادة الخميرة. كما تم رفع عدة مخالفات ضد صاحب المحل.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة سيتم إرسال ملف المعني إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.