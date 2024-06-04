غليزان .. رفع 9 جنح تخص إنجاز وحفر الأبار بدون رخصة مع حجز العتاد

تمكن أفراد الوحدات التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الوطني خلال الشهر الفارط، بناء على معلومات واردة من رفع 9 جنح في قانون المياه والمتمثلة في جنحة إنجاز أو حفر آبار بدون رخصة.

مع حجز العتاد المستعمل (رافعة كهربائية تقليدية الصنع، 3 بكارات حديدية، عجلة حديدية، قاعدة حديدية، حبل معدني بطول 8 م، 4 محركات كهربائية، 4 مضخات مائية، مطرقة آلية، 104 أنبوب حديدي بطول 2.5م، أنبوب به رأس الحفارة بطول 3.30م، 4 كوابل كهربائية، 3 أعمدة حديدية بطول 3م، آلات حفر تقليدية الصنع) ووضعه بالمحشر البلدي إلى غاية صدور أمر قضائي.

أنجز في هذا الشأن ملفات الإجراءات تم إرسالها إلى السلطات القضائية المختصة.